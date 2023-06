Tomás Araújo desejado em Inglaterra e na Alemanha

O jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em questões de mercado, diz que há vários clubes interessados em Tomás Araújo, defesa do Benfica de 21 anos que na última época jogou, por empréstimo, no Gil Vicente. Romano diz que são clubes da Premier League e da Bundesliga.

Several clubs are interested in Benfica's centre back Tomás Araújo. Premier League and Bundesliga clubs are keen; he's with Portugal U21 then will decide ?



Araújo was captain of Benfica in Youth League 2022; had fastest sprint in Portuguese league with 37.11 km/h vs Porto. pic.twitter.com/8euUlyJsZA