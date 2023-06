há 1 horas 08:17

Al Hilal pressiona Sérgio Conceição



Lusa

No espaço de pouco tempo, a porta do Paris Saint-Germain passou de aberta a quase fechada para Sérgio Conceição, com o milionário parisiense a virar atenções para a contratação de Luis Enrique em detrimento do técnico português. Um cenário que, ainda assim, não encerra por completo as possibilidades de estarmos perante um fim de ciclo no Dragão, até porque um namoro antigo reacendeu-se nas últimas horas. Trata-se do Al Hilal, gigante saudita que, através de Jorge Mendes, fez a terceira abordagem no espaço de três épocas para contratar Conceição, acenando com um contrato milionário. Leia mais aqui.