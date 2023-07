há 44 min 08:48

Guiseppe Rossi anuncia fim da carreira

Guiseppe Rossi, avançado do Villarreal, anunciou nas redes sociais o final da carreira, aos 36 anos. "Hoje anuncio a minha retirada do desporto rei. Foi uma viagem inesquecível. Desde os tempos em que corria no pátio de casa em criança com uma bola nos pés, tendo o meu pai como treinador, até jogar ao mais alto nível, nos estádios mais bonitos."