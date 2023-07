há 40 min 08:04

Alan Varela nas contas do Boca Juniors para o próximo jogo



Getty Images

Tal como com Nico González, a SAD do FC Porto também tem o objetivo de ter Alan Varela amarrado, depois de amanhã, dia do jogo de apresentação, frente ao Rayo Vallecano, no Estádio do Dragão. No entanto, numa altura em que ainda não há fumo branco para a transferência, nesse mesmo dia o médio argentino até poderá estar ao serviço do Boca Juniors, no duelo com o Independiente, para o campeonato daquele país. Leia mais aqui.