há 1 horas 08:06

Santiago Giménez para Benfica



O encontro entre o Benfica com o Feyenoord marca a estreia, esta temporada, de Santiago Giménez, avançado referenciado pelos encarnados para substituir Gonçalo Ramos, no caso do algarvio ser transferido. Ao que foi possível apurar, o jogador está em condições de atuar, num jogo com casa cheia, de acordo com informação do clube holandês. Leia mais aqui.