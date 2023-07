há 1 horas 08:41

Palmeiras trava empréstimo de Pedro Lima ao Ac. Viseu

As negociações entre o Palmeiras e o Ac. Viseu para o empréstimo de Pedro Lima estão congeladas, com o médio a permanecer por agora no clube de Abel Ferreira. Segundo a imprensa brasileira, existe uma divergência sobre a opção de compra no final da cedência que seria válida por uma época. Os protestos dos adeptos brasileiros terão também levado a direção do Verdão a reconsiderar o negócio, já que o jogador é visto como uma grande promessa.