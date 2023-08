há 1 horas 07:35

Luís Campos vê Gonçalo Ramos como prioritário no PSG



Vítor Chi

Gonçalo Ramos continua a atrair o interesse de tubarões europeus e Luís Campos, conselheiro desportivo do PSG, vê mesmo no jogador do Benfica o alvo ideal para reforçar o ataque dos parisienses, segundo o jornalista francês do ‘Footmercato’ Santi Aouna. No entanto, a sugestão do dirigente português esbarra na principal intenção de Luis Enrique, de acordo com a mesma fonte. O novo treinador do campeão francês preferirá a contratação de Randal Kolo Muani, jogador do Eintracht Frankfurt.



