há 1 horas 08:10

Trubin é sonho muito caro para o Benfica



Reuters

O Benfica continua ativo no mercado em busca de um guarda-redes para concorrer com Vlachodimos pela titularidade na baliza do Benfica. O alvo preferido dos encarnados foi Bento, mas as exigências financeiras do Athletico Paranaense fizeram com que as águias chegassem a Anatoliy Trubin. Ao que Record apurou, o gigante do Shakhtar agrada na Luz há algum tempo, mas o seu valor de mercado ronda os 20 M€. Saiba mais aqui.