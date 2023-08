Fabrizio Romano revela mais detalhes sobre negócios de Gonçalo Ramos e Dembélé para o PSG

O jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em assuntos do mercado de transferências, avança esta quinta-feira que o PSG planeia contratar Gonçalo Ramos e Ousmane Dembélé até final da semana, frisando ainda que o acordo entre o avançado do Benfica e os parisienses está apenas preso por detalhes e que os exames médicos deverão ser marcados para os próximos dias.



Paris Saint-Germain will sign both Gonçalo Ramos and Ousmane Dembélé in the next hours/days. Plan is to get both done by the end of the week #PSG



Matter of details for Ramos, deal to be closed very soon as medical tests could be booked in the next few days. pic.twitter.com/zaNyqJPgHv