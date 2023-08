há 53 min 08:22

Chermiti de fora para selar saída





Com a equipa do Sporting hospedada em Liverpool para realizar hoje um particular com o Everton, de forma quase paradoxal Chermiti ficou fora da lista de jogadores que vão defrontar... o seu próximo clube. As negociações entre os toffees e o jogador prosseguem, mas o clube inglês ainda está a limar detalhes, originando assim um impasse que deverá ser ultrapassado nas próximas horas.