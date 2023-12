há 1 horas 11:20

Otávio não interessa ao Sporting





O Sporting não está interessado na contratação de Otávio, defesa do Famalicão, garantiu a Record fonte oficial dos leões. Esta segunda-feira, foi noticiado o interesse da SAD leonina no central brasileiro de 21 anos, com o jogador a ser equacionado para reforçar o setor recuado dos verdes e brancos já a partir de janeiro, face à ausência de Diomande na fase final da CAN no início do próximo ano e ao calvário de lesões de St. Juste.