há 1 horas 07:40

Chelsea também tem Gyökeres na lista





Acumulam-se os interessados no concurso de Gyökeres, a máquina sueca que o Sporting encontrou no Championship e cujos 15 golos e 5 assistências em 18 jogos de leão ao peito fazem já suspirar alguns gigantes europeus. Depois de darmos a conhecer a cobiça dos espanhóis do Sevilha, dos alemães do Dortmund e dos ingleses do Arsenal, o 'The Guardian' revelou ontem que há outro clube de Londres que colocou o avançado, de 25 anos, na lista de alvos, no caso o Chelsea.