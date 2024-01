há 1 horas 07:38

Moura é plano B a Álvaro Fernández no Benfica





Depois de Marcos Leonardo, o Benfica continua a atacar o mercado de transferências, de modo a fechar os dossiês que considera prioritários. E com o ataque reforçado com a pérola brasileira, o clube da Luz passa ao ataque por um lateral-esquerdo. Como o nosso jornal já deu conta, Álvaro Fernández, jogador que está no Granada cedido pelo Man. United, é a prioridade, mas há um outro nome que agrada à estrutura benfiquista. Francisco Moura, jogador do Famalicão, é a alternativa caso a direção dos encarnados não consiga contratar o espanhol. O jogador, de 24 anos, está bem cotado na Luz e agrada aos responsáveis, pelo que é uma opção que pode avançar caso as águias tenham dificuldades nas negociações com Fernández. Saiba mais aqui