há 1 horas 08:46

Benzema é opção... para o Chelsea?





Escreve o 'The Telegraph' que o nome de Karim Benzema poderá estar na lista de opções do Chelsea. "O técnico [Pochettino] pode recorrer à Arábia Saudita para ir buscar um avançado, com Firmino e Benzema como possíveis opções", pode ler-se. Recorde-se que Benzema não se apresentou no regresso ao trabalho do Al-Ittihad e foi punido por Marcelo Gallardo.