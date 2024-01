David Carmo mais perto do Olympiacos

Avança o jornalista Fabrizio Romano esta manhã que o Olympiacos está perto de fechar a contratação de David Carmo. O central, que chegou ao FC Porto em 2022 proveniente do Sp. Braga, a troco de 20 milhões de euros, não conseguiu impôr-se no Dragão sob o comando de Sérgio Conceição.



?? Olympiacos are closing in on deal to sign David Carmo from FC Porto, almost done — documents are being prepared.



Initial loan agreed for Carmo who’s set to travel for medical tests and contract signing. pic.twitter.com/ROW83PEGJP