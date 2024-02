há 1 horas 08:58

Benfica contraria quebra generalizada de 'encaixes' avultados em janeiro



Rui Minderico

O Benfica distinguiu-se com 16 milhões de euros (ME) em vendas na janela de transferências de inverno da Liga Betclic, que fechou na quarta-feira sem nenhum 'encaixe' grandioso e com receitas distantes das últimas duas épocas. Depois de ter contabilizado 88,13 ME a meio de 2021/22 e um recorde de 169,65 ME em janeiro do ano passado, o escalão principal captou apenas 40,7 ME no início de 2024 e cifrou o quarto valor mais baixo na última década, atrás de 2015/16, 2020/21 e 2017/18. Leia mais aqui.