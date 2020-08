Ataque do Pexige reforços

O Penafiel continua a preparação para a temporada 2020/21 e, apesar de já ter apresentado algumas caras novas, o conjunto orientado por Pedro Ribeiro ainda precisa de reforços para a frente de ataque. Com as saídas de Pires, Gleison e Yuri Araújo, os durienses contam apenas com os extremos Pedro Prazeres, Ludovic, Wagner e Kalika e com o ponta-de-lança Ronaldo Tavares.

Perante este cenário, os próximos dias devem trazer novidades para o sector mais avançado do Penafiel, que terminou a última edição da 2ª Liga no 15º lugar.