Benfica e FC Porto com Caio Mota na mira

Caio Mota, avançado de 19 anos que atua pelos sub-20 do Santos, está na mira do Benfica. O jovem termina contrato com o Peixe a 31 de março e as águias estudam a possibilidade de amarrar o dianteiro a custo zero, sabendo que há concorrência em Portugal e no estrangeiro.





A nível local, o rival FC Porto também se posiciona.