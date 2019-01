Benfica fez último esforço para tentar desviar Doumbia do Sporting: leia o documento em exclusivo

Idrissa Doumbia já é jogador do Sporting, mas o Benfica fez ainda um derradeiro esforço esta terça-feira para conseguir desviar o médio costa-marfinense.

Record teve acesso a uma procuração passada pelos encarnados a um agente radicado na Bélgica, com a data de hoje, dia 15 de janeiro, e válida até quinta-feira. No documento, assinado por Luís Filipe Vieira, foi dada autorização a Frederic Avellino, da agência Soccer Mondial, para apresentar uma oferta em nome do clube da Luz por 100 por cento dos direitos desportivos e económicos de Doumbia.

Esta última tentativa dos encarnados acabou por não ter sucesso, muito devido à eficaz ação dos dirigentes sportinguistas, com especial destaque para Hugo Viana e João Lobão, que já tinham assegurado o acordo quer com o emblema russo, quer com o jogador, atuando em ligação permanente com o presidente Frederico Varandas.





