Benfica, Sporting e FC Porto lucram 193,4 milhões de euros no fecho de mercado

Benfica, FC Porto e Sporting estiveram bastante ativos neste mercado, quer a comprar onde foram gastos 133,25 milhões de euros, quer a vender, onde o encaixe financeiro foi de 326,65 milhões de euros, com as águias a ficarem com a maior fatia, contas feitas pelo Correio da Manhã . O lucro foi 193,4 milhões de euros.O FC Porto foi a equipa que mais investiu para a época. Depois de perder o título para o Benfica, entrou com tudo no mercado. Após vários negócios falhados, com o avançado Bruma à cabeça, os dragões gastaram 60 milhões de euros em oito jogadores. O mais caro foi Nakajima, com a SAD portista a pagar 12 milhões por 50 por cento do passe.Os investimento em Uribe (9 milhões), Zé Luís (8,5), Marchesín (7,5) e Luis Díaz (7) estão para já a justificar, com o facto de serem titulares indiscutíveis na equipa de Sérgio Conceição.O Benfica arrasou nas vendas ao encaixar 182,5 milhões de euros. Só João Félix, transferido para o Atl. Madrid, rendeu 120 milhões de euros.As contratações foram cirúrgicas e visaram essencialmente o ataque, até porque Bruno Lage perdeu João Félix e Jonas, que se reformou no final da temporada. Raul de Tomas tornou-se o segundo jogador mais caro de sempre da história do futebol português e do Benfica. O avançado, ex-Real Madrid, custou 20 milhões de euros, verba superada apenas por Raúl Jiménez (22 milhões).As águias contrataram ainda Carlos Vinícius ao Nápoles, pagando 17 milhões de euros. Cádiz foi contratado por três milhões, mas já foi emprestado e Caio Lucas chegou a custo zero. O central Morato chegou por seis milhões (85% do passe).O Sporting esteve muito ativo no mercado. Gastou 23,5 milhões de euros em reforços e encaixou 55,15 milhões de euros com as vendas. Só esta segunda-feira Raphinha e Thierry renderam 33 milhões de euros.