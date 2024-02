Confidencial Record: Nani associado ao Casa Pia e nacionalidade de André Silva trocada

Como aparece a notícia, ninguém sabe mas esta já foi a segunda vez que Nani surgiu associado aos gansos. A primeira vez que nos falaram do internacional português para o Casa Pia foi em finais de agosto. Confrontada uma fonte do clube lisboeta, a resposta foi pronta: "Não é verdade. Andam a dizer isso e dão o exemplo do Quaresma, que assinou pelo V. Guimarães porque queria voltar a Portugal, mas o Nani não vai para o Casa Pia." Ou seja, percebemos que era um rumor e não escrevemos. Agora, no mercado de inverno, novamente a mesma dica: o Nani pode ir para o Casa Pia. Bastou uma chamada e alguém próximo do jogador garantiu: "Ele está bem na Turquia, a jogar e a gostar de lá estar. Não volta a Portugal agora."