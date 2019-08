Corchia a caminho do Espanyol

Sébastien Corchia, lateral direito do Sevilha, está muito próximo de ser confirmado como reforço do Espanyol, segundo avança a imprensa espanhola. Julen Lopetegui, treinador dos andaluzes, não conta com o defesa francês, de 28 anos, e em cima da mesa está um novo empréstimo para Corchia, depois de na temporada passada ter estado cedido ao Benfica.





No entanto, a vida do lateral na Luz não foi fácil e, praticamente, não foi opção, quer para Rui Vitória, quer para Bruno Lage. Corchia lesionou-se no início da época 2018/19, tendo realizado somente oito partidas pelo Benfica e ainda mais duas pela equipa B dos encarnados.