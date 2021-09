Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Filho de David Beckham assina contrato profissional com equipa-satélite do Inter Miami Romeo Beckham é reforço do Fort Lauderdale CF, equipa que milita na USL





