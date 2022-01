James Igbekeme ruma aos Estados Unidos depois de ter sido apontado ao Moreirense

Colocado na lista de reforços do Moreirense no mercado de inverno, o médio James Igbekeme vai mudar-se para o Columbus Crew, da Major League Soccer dos Estados Unidos.De acordo com as informações publicadas em Espanha, o médio recusou a possibilidade de rumar ao Moreirense depois de ter aceitado a proposta para jogar nos Estados Unidos. Um negócio que também agradará ao Saragoça, detentor do passe do jogador, uma vez que o Columbus Crew terá concordado em colocar uma cláusula para a compra do passe depois de terminado o período de empréstimo, válido até ao final de 2022.