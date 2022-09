Jorge Mendes 'deixou' 245 milhões de euros nos cofres dos clubes portugueses este verão

O jornal espanhol 'As' avança esta segunda-feira em Espanha que este verão Jorge Mendes vendeu jogadores da liga portuguesa para outros campeonatos no total de 245 milhões de euros.A lista de vendas do conhecido empresário português é encabeçada por Darwin, que trocou o Benfica pelo Liverpool por 100 milhões (75 fixos mais 25 em objetivos), seguindo-se Matheus Nunes e Vitinha, respetivamente do Sporting para o Wolverhampton e do FC Porto para o PSG, por 45 milhões cada*.O 'As' explica que a Liga espanhola fez vendas no valor de 300 milhões de euros e que a portuguesa chegou aos 345 milhões. A Gestifute (empresa de Mendes) dominou 71 por cento das saídas de jogadores de Portugal para outros campeonatos, sendo que a venda mais cara que não teve o aval de Jorge Mendes foi a de João Palhinha, do Sporting para o Fulham.Ainda segundo o diário de Madrid, o empresário terá embolsado cerca de 25 milhões de euros em comissões.*Nota Record: O FC Portoà CMVM por 41,525 milhões de euros.