Jorge Mendes: «João Félix e Ronaldo? Tudo é possível»

Cristiano Ronaldo e João Félix a jogarem juntos? Para Jorge Mendes, é uma possibilidade, de acordo com a informação divulgada esta quarta-feira pelo jornal italiano 'Corriere dello Sport'. O superempresário, na cerimónia da entrega dos Globe Soccer Awards, que decorreu no Dubai, levantou a possibilidade de, no futuro, os dois jogadores vestirem a mesma camisola.





"Cristiano Ronaldo ainda vai jogar mais quatro ou cinco anos. Se podemos ver João Félix a jogar com Ronaldo? Tudo é possível", deixou no ar o agente dos dois avançados. CR7 já manifestou o entusiasmo sobre o potencial do jovem formado no Benfica e pode começar a sonhar com uma parceria entre os dois, ao serviço da Juventus.