Koscielny regressa a França para reforçar Bordeús

Laurent Koscielny, defesa-central de 33 anos que atuava nos ingleses do Arsenal, foi oficializado como jogador dos franceses do Bordéus.Depois de 9 anos nos gunners, o internacional francês, que ter-se-á recusado viajar com a equipa para o estágio nos Estados Unidos, de modo a forçar a saída de Inglaterra, regressa agora à Ligue 1 para ser treinado por Paulo Sousa, acrescentando não só qualidade mas também experiência ao plantel do técnico português. De registar que Koscielny na temporada passada atuou em 29 partidas.Os detalhes do negócio não foram ainda dados a conhecer por ambos os clubes, que no entanto já oficializaram a transferência.