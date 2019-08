Maldini sobre André Silva: «Está definido que é para vender»

Paolo Maldini, diretor desportivo do AC Milan, acabou com as dúvidas em torno do futuro de André Silva, avançado português de 23 anos, nos rossoneri. "Está definido que é para vender", referiu em declarações difundidas pela Sky Sports.Mas, o ex-jogador dos milaneses ainda voltou a mencionar o nome do internacional português, ex- FC Porto, para explicar o porquê de a transferência de Ángel Correa, avançado do Atlético Madrid, estar num impasse."Não há notícias sobre o Correa. No caso de André Silva não há problema, está tudo preparado. Pelo menos nós estamos. Mas, o mercado continua aberto, apesar de só faltarem duas semanas. A prioridade são as saídas", mencionou o ex-internacional italiano.O AC Milan procura folga financeira para poder contratar o avançado argentino, de 24 anos, aos colchoneros. Por isso, vender André Silva e também Laxalt, lateral esquerdo uruguaio, que chegou a ser associado ao Benfica durante o defeso da temporada passada.