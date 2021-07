há 34 min 08:31

Ugarte está 'livre' a partir de dia 29

O plantel do Sporting está à espera de pequenos retoques, um deles a entrada de Ugarte, médio do Famalicão que vai assinar até 2026, mas que está infetado com Covid-19 e, por isso, a cumprir quarentena até quinta-feira. A partir de sexta-feira, dia 29, está livre para poder ser leão, num negócio que implicará um investimento de 6,5 milhões de euros por 50% do passe do uruguaio.