Arsenal está de olho em Moussa Dembele, avançado do Lyon, segundo avança o 'Le 10 Sport'.



16h57 - O rumor foi lançado no dia de ontem e agora está mesmo confirmado. O avançado croata Mario Mandzukic vai mesmo atuar no Al-Duhail, a equipa orientada por Rui Faria.



Olivier Giroud assumiu a necessidade de sair do Chelsea para manter o seu lugar na seleção francesa.



16h25 - Zlatan Ibrahimovic estará cada vez mais perto de reforçar o AC Milan. Depois de inicialmente as duas partes não terem chegado a acordo, os italianos terão mudado consideravelmente a sua proposta e, segundo os jornais 'Gazzetta dello Sport' e 'Corriere della Sera', o entendimento estará próximo.



16h21 - Segundo o 'The Times', o Manchester United está disposto a negociar já em janeiro as vendas de Nemanja Matic e Marcos Rojo, numa tentativa de fazer algum encaixe com esta dupla antes do final da temporada, altura na qual ambos podem sair a custo zero.



16h13 - O jornal argentino 'El Litoral' adianta que o defesa central Germán Conti Benfica aos mexicanos do Atlas até final da temporada.



Thomas Lemar, do At. Madrid, é um dos alvos do Arsenal para reforçar a equipa na reabertura do mercado de transferências. Ao que tudo indica, os colchoneros até estarão abertos a vender o francês, mas tudo dependerá das ofertas que chegarem à capital espanhola.



15h06 - O jornal turco 'Fanatik' adianta que o Galatasaray estará a ponderar uma investida por Nemanja Matic, médio sérvio que está em final de contrato com o Manchester United.



Chris Smalling está a convencer Paulo Fonseca na Roma e a formação italiana estará mesmo a ponderar avançar para uma proposta junto do Manchester United para manter o jogador em definitivo.



14h31 - Está confirmado o primeiro reforço para o Flamengo de Jorge Jesus. Trata-se de Pedro Rocha, avançado que chega aos cariocas cedido pelo Spartak Moscovo.



O primeiro reforço para 2020 está confirmado! ?



O atacante Pedro Rocha chega por empréstimo até o fim do ano que vem. Seja bem-vindo ao Mengão! ? #CRF pic.twitter.com/URpBGWYuAa — Flamengo (@Flamengo) December 24, 2019



13h08 - Mikel Arteta já começa a preparar as movimentações de mercado do Arsenal e segundo o 'The Guardian' um dos seus principais alvos é Wilfred Ndidi, do Leicester. De acordo com aquela publicação, os gunners estão dispostos a oferecer 46 milhões de euros e ainda o passe de Granit Xhaka para convencer os foxes a libertar o médio nigeriano de 23 anos.



13h01 - Com o futuro de Claudio Bravo ainda em dúvida, o Manchester City focou atenções em Vicente Guaita, podendo avançar para a sua contratação no final da temporada caso o chileno decida abandonar o clube, segundo adianta o 'AS'. A ser contratado, o guardião espanhol do Crystal Palace seria o suplente do titularíssimo Ederson.



Inter Milão já terá avançado com a sua primeira proposta por Arturo Vidal junto do Barcelona. Segundo o diário italiano, os milaneses ofereceram 12 milhões de euros pelo chileno, uma verba ainda muito longe das pretensões catalãs.



11h55 - Mesmo sem convencer no Benfica, Raul de Tomas continua a ter bastante mercado em Espanha. Para lá do Rayo Vallecano, que através do seu treinador assumiu publicamente o interesse em voltar a contar com o dianteiro de 25 anos,

11h26 - A viver uma época para esquecer - algo que foi 'reforçado' pela goleada sofrida diante da Atalanta -, o AC Milan estará interessado em reforçar o seu plantel em janeiro e segundo a 'La Gazzetta dello Sport' um dos alvos é Jean-Clair Todibo, defesa central do Barcelona. Ao que tudo indica, os italianos pretendem adquirir o jogador em definitivo, mas o Barça apenas pretende cedê-lo.



11h21 - Abelardo é o mais forte candidato a assumir o cargo de técnico do Espanyol. De acordo com o 'Mundo Deportivo', o antigo defesa é visto como a solução possível para o cargo que até agora era ocupado por Pablo Machín. Os catalães tinham outros nomes em vista, nomedamente Mauricio Pochettino, mas a escolha deverá mesmo recair pelo técnico de 49 anos, que se notabilizou enquanto jogador no Barcelona.

10h58 - O 'Globoesporte' adianta que o Atlético Mineiro estará muito perto de garantir a chegada do técnico Rafael Dudamel, atual selecionador venezuelano. A confirmar-se, cai por terra a possibilidade do Galo ter um técnico português, já que recentemente se falou no possível interesse em Carlos Carvalhal e José Peseiro.

ADO Den Haag acaba de anunciar a chegada de Alan Pardew para o cargo de técnico.



10h22 - O 'Tuttosport' adianta que a Juventus estará a estudar apresentar uma proposta ao Manchester United para conseguir o retorno de Pogba. Ao que adianta o jornal de Turim, a Vecchia Signora oferece 60 milhões de euros e ainda o passe de Emre Can.



9h58 - Jorge Jesus regressou esta madrugada a Portugal e à chegada ao aeroporto de Lisboa, onde tinha vários adeptos do Flamengo à espera, aproveitou para

9h42 - Pretendido pelo Benfica, o médio Julian Weigl, do Borussia Dortmund, estará bastante inclinado a aceitar a proposta das águias.

