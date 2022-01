há 59 min 08:20

NK Osijek quer empréstimo de Ferro

A SAD do Benfica está à procura de clube para Ferro e o futuro do central, de 24 anos, pode passar pela Croácia. Ao que Record apurou, o NK Osijek está interessado no internacional Sub-21 e já terá mesmo apresentado uma proposta de ano e meio de empréstimo pelo jogador, sem o pagamento de qualquer taxa de empréstimo, mas com uma opção de compra fixada nos 7 milhões de euros.



