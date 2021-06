há 39 min 08:58

Mourinho faz esforço por Sergio Ramos



Action Images

José Mourinho, técnico da Roma, está a tentar convencer Sergio Ramos a mudar-se para o clube italiano, segundo avança a 'Gazzetta dello Sport'. De acordo com a mesma fonte, a transferência só seria possível se a equipa orientada pelo português conseguisse vender Chris Smalling, e o interesse do Everton no jogador inglês pode ser fundamental. Mourinho chegou mesmo a afirmar que "só um clube de topo poderá contratar Ramos e satisfazer as suas exigências salariais".