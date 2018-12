Mercado ao minuto: Benfica em contactos por Fábio Cardoso e loucura por Militão

9h20 - O Sport diz que Rabiot pode chegar ao Barcelona mesmo em janeiro. O clube da Catalunha vai propor ao jogador a 1 de janeiro um contrato de cinco temporadas, a troco de 10 milhões de euros anuais.9h17 - A imprensa francesa fala de uma reunião entre Al-Khelaifi e o pai e representante deque atravessa uma fase complicada no Real Madrid.8h44 - A loucura pornão parece ter fim. Segundo a imprensa inglesa, agora é o Liverpool que está disposto a entrar em força na corrida pelo brasileiro. Jürgen Klopp está encantado com as qualidades do central do FC Porto, tendo definido como prioridade para os reds ultrapassar a concorrência do Man. United, que tem sido dado como estando em posição de privilégio no ataque a um jogador que tem causado impacto.8h40 - O Benfica tem mantido contactos com o Santa Clara tendo em vista a possível contratação de Fábio Cardoso . O presidente da SAD da Luz, Luís Filipe Vieira, pondera avançar com uma proposta oficial de compra pelo jogador na reabertura de mercado.8h30 -voltaram a dialogar sobre a transferência depara Alvalade já em janeiro . O médio é uma das prioridades da SAD leonina para reforçar o meio-campo e as duas partes têm conversado, mas até agora ainda não há acordo para a transferência.8h20 - A ação de Luís Gonçalves foi decisiva para mantere no rumo do. O diretor-geral foi enviado por Pinto da Costa a Lisboa para segurar o entendimento com o brasileiro e a missão foi bem-sucedida.