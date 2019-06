13h23 - Oanunciou a contratação depor quatro temporadas.12h47 - A imprensa francesa diz que Neymar pondera deixar o PSG se Antero Henrique for substituído por Leonardo no cargo de diretor desportivo do clube francês. Antigo jogador do campeão francês e responsável pelas grandes contratações, quando o grupo Qatar Sports Investments comprou o PSG, o brasileiro já se encontra em Paris e deverá ser anunciado em breve.12h32 - Oacionou a cláusula de opção por. O extremo sul-africano, que era pretendido por vários clubes nacionais e estrangeiros, fica vinculado ao clube algarvio por três temporadas.11h46 - Wanda Nara volta a ser protagonista. A mulher e empresária derespondeu a um seguidor no Instagram que lhe pediu para que fizesse tudo para o jogador não sair do Inter: «Trabalho feito, agora é esperar».11h05 - Aencontra-se a jogar em vários tabuleiros com vista ao reforço da equipa, mas há dois processos que devem ter desfecho mais célere. Além deé o dossiê que está mais perto de ficar concluído, tanto que a oficialização do acordo pode ser possível nas próximas hora. 10h25 - O 'Mirror' diz que o Manchester United vai fazer uma oferta aoporque implica um empréstimo por um ano.10h01 - O 'Sport' volta adizendo que opode ser o destino.9h23 -aguarda pela oficialização de Sarri como treinador dapara definir o seu futuro, numa altura em que onegoceia a sua transferência por valores próximos dos 50 milhões de euros.9h10 - Oestá interessado no extremo de 25 anos, segundo o ‘Express & Star’. Ainda assim, refere a mesma fonte, não chegou qualquer oferta ao Wolverhampton.9h08 - O futuro de, de 41 anos, deverá passar pelo, onde começou com 13 anos e se estreou-se a nível profissional em 1995.9h05 - Ojuntou-se à corrida por, médio de 22 anos, e ofereceu 55 milhões de euros ao Lyon. O clube francês já respondeu que só vende por 80 milhões.9h01 - A perder espaço com a chegada de Hazard ao Bernabéu,pode trocar o Real pelo. O espanhol não será o único alvo de Conte em Madrid. Segundo a imprensa italiana, o técnico também está interessado em Kovacic, médio que jogou nos nerazzurri entre 2012 e 2015.8h46 -é apontado pela imprensa internacional ao lugar decomo selecionador do Brasil e é mesmo revelada a existência de contactos entre o treinador português e a Confederação Brasileira. De acordo com o site Soccer Link, o nome do Special One só surgirá em cima da mesa caso haja uma desilusão na participação brasileira na Copa América, este mês. Ainda assim, explica o Soccer Link, a escolha do português será treinar clubes que lhe permitam ganhar títulos.8h33 - Depois deter sido apontado como possível reforço de, surge agoracomo outra opção para o Marselha. A imprensa francesa avança que o futuro do médio, de 30 anos, passará pela Ligue 1, já que não deverá ser hipótese no Leicester, e é dado que o Marselha pode tentar ganhar a corrida pelo ex-Sporting ao Monaco.8h25 - A 'Marca' diz quetem carta branca para decidir o seu futuro no Real Madrid8h22 - Ooferece 6 milhões de euros líquidos por cada um dos 5 anos de contrato a8h19 - As conversações com vista à contratação delateral-direito de 22 anos, por parte do Sporting conheceram desenvolvimentos importantes nas últimas horas e o dossiê relativo ao internacional francês sub-21 deverá ser encerrado em breve . Os termos do negócio estão alinhavados há já algum tempo e só não foram ainda passados ao papel devido a diversos fatores, entre os quais se destaca a indefinição classificativa do Dijon.8h14 -não deve ficar na Luz na próxima temporada. O jogador não entra nos planos de Bruno Lage e está autorizado a procurar clube de forma a jogar com regularidade. O médio já tinha sido cedido ao Espanyol em janeiro, depois de ainda ter sido utilizado com Rui Vitória. Agora, a situação repete-se. Alfa tem contrato até 2023 com os encarnados.8h10 -acredita que poderá vingar no Estádio do Dragão, mas aconselha-o a dar tudo de si todos os dias e a manter a humildade. Na qualidade de ex-jogador do FC Porto e do Racing Avellaneda, o argentino, hoje com 38 anos, falou sobre a chegada do lateral-direito à Invicta ao portal Racing de Alma.Bom dia. Estamos de volta para seguir ao minuto mais um dia de mercado.