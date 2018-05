Continuar a ler

8H01 - Sarri confirmou que está de saída do Nápoles. "Na vida, tudo chega ao fim e é melhor terminar a história quando as coisas estão bem", disse o italiano, que deverá ser substituído por Ancelotti.



07H45 - O Arsenal anunciou que Cazorla vai deixar o clube no final da época. "Estou muito triste. Vou sempre lembrar-me dos momentos especiais que vivemos juntos", declarou o futebolista de 33 anos, que sofreu uma lesão grave em 2016 e, desde então, não compete.



7H01 - Buffon pode estar a poucas horas de assinar um contrato de duas épocas com o Paris SG, que procura desesperadamente um guardião que ‘encha’ a baliza. O processo negocial encontra-se na fase final, segundo o ‘Le Parisien’ e a Sky Italia, faltando apenas desbloquear alguns detalhes, o que pode acontecer hoje ou amanhã. A rádio RMC adianta, por outro lado, que o agente do jogador, Silvano Martino, se encontra na capital de França a tratar do dossiê. A questão salarial, essa, parece estar resolvida, preparando-se o PSG para pagar 4 milhões de euros por ano a Buffon, que recebe ainda um prémio de assinatura.

11H45 - O jornal catalão 'Mundo Deportivo' conta esta terça-feira quejá sabe que o seu futuro não passa pelo. O jogador português, que sentiu grandes dificuldades para se adaptar ao clube, está na lista dos transferíveis e até já limpou o seu cacifo no balneário dos blaugrana.



- O, quarto classificado da Liga alemã, anunciou a contratação do treinador suíço, que assinou contrato com o clube até 2020.parece ser o eleito para suceder a Arsène Wenger como treinador do. A BBC garante que as negociações estão praticamente fechadas entre o clube londrino e o treinador espanhol de 46 anos, que deverá ser oficializado durante esta semana. O ‘Independent’ também coloca Emery como favorito, mas adianta que ainda decorrem conversações com Arteta, antigo jogador dos gunners e atual adjunto de Pep Guardiola no City. No entanto, Ivan Gazidis, CEO do Arsenal, parece mais seduzido pelo currículo de Emery, que ganhou a Liga Europa por três vezes no Sevilha e conquistou a Ligue 1, duas Taças de França e duas da Liga e outras tantas Supertaças ao comando do Paris SG.- Oparece disposto a pagar cerca de 2 milhões de euros por Joe hart, guarda-redes inglês, vinculado ao Man. City, mas que não entra nos planos de Guardiola., médio do Nápoles, interessa aodisposto a pagar cerca de 50 milhões pelo brasileiro de 26 anos. Aliás, Guardiola prepara outra investida forte no mercado e Hazard é outros dos alvos, podendo oferecer mais de 110 milhões ao Chelsea., central belga do Tottenham, é apontado como reforço do United, a troco de 60 milhões de euros.A Sport TV avança esta manhã quechegou ao Aeroporto de Lisboa pelas 7H30, sozinho, de mochila às costas. O guarda-redes do Sporting não quis prestar qualquer declaração nem divulgou o destino da sua viagem.