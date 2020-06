9h57 - O V. Setúbal está interessado em Jhonata Robert, extremo sub-23 do Grémio, que esteve cedido ao Cruzeiro até à suspensão causada pela Covid-19. O Vitória terá oferecido 600 mil euros por 50% do passe do jovem que também é alvo do Boavista, que, porém, pretende um empréstimo.



9h37 - O Atlético Madrid recusou uma proposta de 150 milhões de euros por João Félix. De acordo com a imprensa espanhola, um clube da Premier League tentou contratar o internacional português, mas sem sucesso.



9h09 - A mudança em definitivo de Matheus Pereira para o WBA concretiza-se hoje, na receção ao Birmingham City, na 38ª jornada do Championship (2ª Divisão inglesa). O brasileiro está emprestado pelo Sporting até ao fim da época e está à beira de realizar a 30ª partida a titular que ativará a opção obrigatória de compra e renderá à SAD verde e branca mais 9,5 milhões de euros, após os 500 mil euros recebidos pelo empréstimo.



8h45 - Os jovens laterais do Benfica são nesta altura jogadores cobiçados. É que Nuno Tavares, que voltou à titularidade em Vila do Conde, está na lista do Nápoles tendo em vista a próxima temporada. O clube de San Paolo tinha a mira apontada para Grimaldo mas, de acordo com a imprensa italiana, virou-se para o lateral-esquerdo formado no Seixal e que até começou a temporada a atuar na direita.



8h40 - O Bayer Leverkusen está atento a Tomás Tavares. Ao que Record apurou, os responsáveis do quarto classificado da Bundesliga já encetaram contactos exploratórios para perceber a disponibilidade do Benfica para transferir o jovem lateral-direito, lançado esta temporada por Bruno Lage.



8h20 - Romário Baró não tem entrado nas opções de Sérgio Conceição, mas a sua cotação parece continuar em alta. Pelo menos em Espanha, onde ontem o ‘Mundo Deportivo’ lhe dedicou um extenso artigo. O jornal catalão apelidou-o de "cavalo selvagem" e referiu que a sua cláusula, de 40 M€, "não assusta ninguém".



8h12 - Maurizio Sarri está tremido no comando técnico da Juventus, depois de ter falhado a conquista da Taça de Itália e a imprensa italiana já avançou os nomes de Pochettino e Allegri como os preferidos da direção bianconera. Também Zidane foi apresentado como hipótese para assumir a liderança na próxima temporada.



8h01 - Emprestado pelo Flamengo ao Arsenal até ao final da época, Pablo Marí sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo esquerdo no regresso da Premier League. Porém, a imprensa inglesa garante que o Arsenal aposta em Marí e deverá mesmo contratar o central ao Mengão para a próxima época. Os londrinos pagaram 4,80 M€ pela cedência e terão de desembolsar ainda 10 milhões para garantir o central em definitivo.



8h00 - O Leeds renovou o empréstimo de Hélder Costa até ao final da época. O acordo de cedência com o Wolverhampton terminava a 30 de junho. Hélder Costa tem sido uma das figuras do líder do Championship, tendo apontado quatro golos em 40 jogo.



Bom dia! Estamos de volta para acompanhar tudo o que se diz sobre o mercado de transferências. Siga aqui.