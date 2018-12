Mercado em véspera de Natal: Luiz Phellype despede-se do Paços rumo a Alvalade

10h17 - Oestá a trabalhar as contratações de(PSG) e(Ajax). O médio francês está em rota de colisão em Paris, por não ver as suas exigências salariais atendidas, ao passo que o holandês obrigará a abrir os cordões à bolsa, pois tem sido muito cobiçado por vários grandes europeus.10h15 - Segundo a 'Marca',foi oferecido ao. O médio-ofensivo do Lyon já por várias vezes foi associado aos merengues.10h10 - Aestá a tentar a contratação de, médio do Arsenal, que termina contrato com os gunners no final da presente temporada. A formação onde atua Cristiano Ronaldo pretende salvaguardar já o negócio pelo futebolista, que em janeiro pode assinar a custo zero por qualquer clube.10h05 -realizou ontem o seu último jogo pelo P. Ferreira antes de assinar peloe até deixou uma mensagem nas redes sociais