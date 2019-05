Mercado já ferve: os nomes que marcam o dia com o Real Madrid a mexer-se bem

8h57 - O 'As' revela que o Real Madrid já tem em andamento a contratação de Eriksen (27 anos). O jornal espanhol refere que o clube espanhol já tem um acordo com o jogador dinamarquês, seguindo-se agora as negociações com o Tottenham.8h56 - Zinedine Zidane pediu aoa contratação de, lateral do Olympique de Lyon de 23 anos. A informação é avançada pela 'Marca'.8h50 - Com poucas oportunidades no Sporting, o futuro de Francisco Geraldes poderá não passar pelo plantel de Marcel Keizer. A menos que... a eventual saída de Bruno Fernandes para um dos grandes campeonatos do continente europeu provoque alterações profundas no meio-campo.8h49 - A decisão está cada vez mais clara parae, sabe Record, é praticamente um dado adquirido que o internacional brasileiro vai avançar para o final da carreira caso o Benfica sele a reconquista do campeonat o. Este é um cenário que o camisola 10 já tem comentado, apurou o nosso jornal, com vários colegas no balneário, pelo que serão muito poucos aqueles que serão apanhados de surpresa caso o goleador venha mesmo a concretizar esta intenção numa altura em que ainda tem mais um ano de contrato com as águias pela frente.8h34 - Figura de proa no Aves e uma das surpresas do campeonatotem estado em curva ascendente ao demonstrar ter argumentos para ser opção válida no Sporting versão 2019/20. As boas exibições do luso-guineense, que até à data soma dez golos em 34 partidas em todas as competições, não escapam à atenção da SAD leonina. Tanto que, sabe Record, a estrutura do futebol vai reunir-se c om os representantes do jogador, imediatamente após o final da temporada,Os campeonatos entram na reta final e os clubes estão cada vez mais focados na próxima temporada. Acompanhe aqui todos os rumores do dia. E são muitos.