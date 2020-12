8h51 - O 'Daily Mirro' avança que o Real Madrid está de olho em pérola do Manchester City: Phil Foden.





8h46 - Segundo o jornal 'Le Parisien,queno PSG para formar um tridente com Neymar e Mbappé.8h43 -Dois dos nove jogadores emprestados pelona última janela de transferências devem regressar a Alvalade na reabertura do mercado de janeiro:8h35 - já chegou a acordo com opara renovar o seu contrato por um ano, até junho de 2022, avança este domingo o jornal esspanhol 'Marca'.8h31 -admite sentir-se bem em, depois de ter manifestado vontade de sair no último verão. O astro argentino concedeu uma entrevista ao canal espanhol La Sexta, que será exibida hoje à noite, onde admite ficar 8h21 - O pode estar perto de perder a corrida pormédio do Shakhtar Donetsk, para a Atalanta. O jogador, de acordo com a imprensa ucraniana e italiana, tem um pré-acordo com o clube de Bérgamo, para se transferir já na reabertura do mercado.8h16 - Andrés Rueda, recentemente eleito presidente do Santos, garante que continuará a representar o emblema paulista até final da participação na Taça Libertadores . Se tal se confirmar, o defesa-central pretendido pelo Benfica poderá chegar à Luz apenas na última semana de janeiro. É que se o emblema brasileiro ultrapassar o Boca Juniors, nas meias-finais (6 e 13 de janeiro), disputará a final da competição, agendada para 23 .8h15 - Jorge Jesus querouem janeiro. O brasileiro e o português são os dois alvos do treinador para o reforço da posição 6, na reabertura do mercado de transferências. Os encarnados têm outros nomes referenciados, mas o amadorense insiste nos referidos jogadores.Bom dia! Arrancamos agora com o acompanhamento de mais uma jornada de mercado. Fique connosco!