9h02 - Sem espaço no Tottenham, Dele Alli poderá estar a caminho do Rangers, segundo adianta o talkSPORT.





9h00 - Vinculado a um interesse donão deverá sair doneste inverno, de acordo com o 'AS'.8h56 - Em bom plano noestará inclinado em dar o próximo passo na carreira e mudar-se para o. Segundo o 'Mirror', o médio vê com bons olhos a mudança, mas não tenciona forçar uma transferência.8h50 - O 'Daily Mail' adianta que oestará a ponderar vender o jovem holandês. Ainda que seja visto como o Jadon Sancho, o jovem de 18 anos não conta para os citizens e poderá sair por uma verba em torno dos 10 milhões de euros.8h36 - De França chega a notícia de que oestará a seguir de forma atenta a evolução de, médio de 22 anos doque também está na agenda do8h15 - A 'balançar' entreentrou na agenda do, mas as novas regras provocadas pelo Brexit impedem a equipa de Nuno Espírito Santo em avançar para a contratação do brasileiro.8h12 -foi ontem apontado como alvo do, mas fonte oficial dos leões negou qualquer interesse no avançado do8h05 - O vai avançar para a aquisição de mais 40% do passe de. Ao que Record apurou, a opção por esta percentagem do passe será acionada até final da época junto do8h00 -promete ser um dos nomes a agitar o mercado de inverno. Com as notícias vindas de França de que opode ter de vender, agora de Inglaterra chegam rumores de que oestará na corrida.- Bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma jornada de acompanhamento dos principais rumores e confirmações relacionados com o mercado de transferências. Com a abertura oficial da janela a estar a apenas duas semanas de distância o ambiente começa a aquecer e empoderá estar a par de tudo. Fique por aí!