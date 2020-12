Mercado já mexe: Benfica acelera saídas e 'mistério' Messi quase a virar novela

9h37: Michail Antonio, de 30 anos, renovou com o West Ham United por mais duas temporadas: o avançado assinou agora até junho de 2023.





9h15:, emprestado aopelo Marselha, recusou uma oferta de 6 milhões de euros de um clube da Arábia Saudita, segundo avança a Sport24, que sublinha que a intenção do grego é regressar ao8h59:, sem equipa desde que deixou o PSG há quatro anos, está na órbita dodo Qatar.8h55: Escreve o 'Mundo Deportivo' que a 13 dias deser um jogador livre, a intenção do argentino continua a ser deixar o. "Até agora ninguém falou com ele. Nem o clube, nem os candidatos à presidência do Barça nem as equipas que o querem", escreve o jornal. Nova novela à vista?8h40: O Barcelona quer vender Philippe Coutinho antes de 24 de janeiro, segundo o ARA- Ataque doao mercado sem precipitações: Carlos Carvalhal pediu e António Salvador vai fazer-lhe a vontade. Podem chegar três reforços com renovação no sapatinho: Varandas e Pinho definiram detalhes. Oficialização do acordo deve ocorrer na próxima semana e é... presente para os adeptos do. Cláusula de rescisão do lateral que entusiasma Alvalade subirá para os 70 milhões- Andrés Rueda, recém-eleito presidente do, vê com bons olhos a última oferta dopore já admite que os clubes possam chegar a um entendimento antes do final do ano. renovou ontem a ligação aoaté junho de 2024. O médio, de 18 anos, está nos dragões desde 2010, depois de ter começado a carreira no Boavista.- A SAD doestá a trabalhar para encontrar colocação para jogadores com pouca ou nenhuma utilização, como são os casos de, aos quais poderão juntar-se. Nesta altura, encarnados aceleram as saídas, até para ganharem fôlego financeiro para atacar as contratações.não vai sair em janeiro e, segundo o seu empresário, nem nos tempos mais próximos. Jorge Pires garante que o médio-ofensivo está a "viver um sonho" no Sporting , onde ambiciona começar a ganhar títulos.Bom dia! Fique connosco ao longo do dia e acompanhe tudo o que se passa no mecado de transferências