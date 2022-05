Mercado já mexe: Liverpool não larga Fábio Vieira, Dybala associado à Roma e Slimani viajou até ao Mónaco

há 51 min 08:21

Rúben Amorim segura João Palhinha



Paulo Calado

Rúben Amorim manteve-se fiel às suas palavras no final do jogo com o Santa Clara revelando a vontade de manter todos os seus jogadores na próxima época. Referindo-se concretamente a Palhinha, que saiu sob uma forte ovação que soou a despedida, o técnico foi claro a exprimir o seu desejo. "É jogador do Sporting e conto com ele para a próxima temporada", afirmou o treinador português.