Mercado já mexe: Sporting afina a máquina e Lucas Hérnández gera 'guerra' de comunicados

08h36 - O ‘Superdeporte’ já dá o negócio como concluído, mas na Catalunha avança-se que oainda está a negociar com o Valencia a cedência deaté final da época. Contratado este verão ao Inter por 12 milhões de euros, mas com apenas três jogos na equipa che, o colombiano parece ser a solução encontrada em Camp Nou para fazer face à onda de lesões na defesa.08h30 - Onega no site oficial que exista um acordo entre Lucas Hernández e o Bayern Munique.08h28 - Jorge Jesus confirmou quemembros da sua equipa técnica, estão de saída do Al Hilal e vão regressar a Portugal . O treinador não especificou o destino, mas Record já tinha adiantado em novembro que a dupla vai voltar ao Sporting.08h20 - Oganhou o duelo com o Manchester United porA 'Marca' revela os pormenores das negociações que já estão fechadas e diz que o jogador foi convencido pelo dinheiro e pela garantia que será o líder da defesa da equipa alemã.Bom dia! Estamos de volta para acompanhar todas as movimentações dos clubes agora que já faltam poucos dias para a reabertura do mercado de transferências.