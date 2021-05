há 53 min 09:09

Joelson insatisfeito vai pedir garantias ao Sporting

O Sporting viveu uma época para mais tarde recordar, mas nem por isso o ano encheu as medidas a todos. Aliás, no caso de Joelson, bem... pelo contrário. O extremo, de 18 anos, ansiava somar minutos pela equipa principal em algum ponto da temporada, em especial nas últimas duas jornadas da Liga, diante do Benfica ou Marítimo, para assim se sagrar campeão, à imagem de André Paulo, Tomás Silva ou Dário Essugo, numa altura em que as contas já estavam definidas a favor dos leões. Tal não aconteceu e, consequentemente, ao seu círculo próximo o atacante não esconde a insatisfação, pelo que, sabe Record, os seus representantes têm reunião marcada com a estrutura de futebol do Sporting para perceberem quais os planos para o futuro do jogador. Leia aqui o artigo completo.