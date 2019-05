Mercado já mexe: Griezmann quase certo no Barça e Bale a dar dores de cabeça ao Real Madrid

19h45 - Zidane querde volta aoEmprestado ao Borussia Dortmund, o lateral tem feito uma boa época, o que não passou despercebido ao treinador dos merengues. No entanto, o diretor desportivo do clube alemão, Michael Zorc, não abdica do jogador, uma vez que a cedência é válida por duas temporadas.10h02 - A venda depor parte doafigura-se cada vez mais difícil. O 'As' refere que não há propostas pelo jogador galês.9h10 -rumo aoO jornal 'Le Parisien' avança que a transferência vai mesmo concretizar-se.9h01 -está muito perto de contratardiz a Sky Sport. O jogador Swansea custará 17 milhões de euros.8h30 - Está fechado um acordo de parceria que vai permitir a Sporting e Manchester City contratarem futebolistas de qualidade e partilharem os respetivos passes e utilização desportiva, sem recurso a empréstimos. Notícia exclusiva Record. 8h20 - Por três razões distintas, o plantel do FC Porto de 2019/20 será substancialmente diferente do grupo que termina a presente época e, mais importante do que isso, o onze base com o qual Sérgio Conceição atacou os atuais objetivos vai conhecer várias baixas. Para já, são sete os habituais titulares em xeque, sendo que um deles, Éder Militão, é já oficial que não jogará de azul e branco na próxima temporada. Veja aqui como será 8h10 - Jasper Cillessen vê com agrado a possibilidade de representar uma equipa de topo em Portugal, deixando a porta aberta a Benfica, mas, também, FC Porto, apurou Record junto de fonte próxima do guarda-redes holandês. A possibilidade de atuar na Liga dos Campeões é um fator que seduz o futebolista. Bom dia, com a época a aproximar-se do fim já são muitas as movimentações no mercado e esta sexta-feira está a ser particularmente ativa. Siga aqui.