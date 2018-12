Mercado já mexe: Dossiê Viviano é dor de cabeça para o Sporting e em Itália há um negócio surpresa à vista

9h58 - não pretende elevar a sua cláusula de rescisão e mesmo a renovação do vínculo, que implicaria prorrogação do contrato com oe aumento salarial, encontra-se fora das prioridades.9h35 - Oestá a tentar a contratação de, defesa-central do Marselha. Segundo foi possível apurar, as negociações entre os dois clubes estão encaminhadas e o agente do português chega hoje a Istambul para fechar.9h18 - O jornal italiano 'La Gazzetta dello Sport' diz este sábado que pode haver um intercâmbio de clubes entre8h38 - O dossiêestá a revelar-se uma dor de cabeça ainda maior do que o que Frederico Varandas estaria à espera. A SPAL mostrou interesse no jogador, mas o elevado vencimento auferido por Viviano no Sporting fez com que o emblema de Génova se afastasse. 8h30 - Nesta altura, oe odebatem igualmente a possibilidade de incluir outros jogadores no negócio Stephen Eustáquio, como por exemplo8h20 -está prestes a ser oficializado como treinador doO técnico já chegou a acordo com o emblema do Championship, pelo que a oficialização da transferência está pendente apenas da resolução de alguns detalhes burocráticos 8h10 - A SAD dointensificou o diálogo com o Chaves para garantir, o mais rapidamente possível, a contratação de Stephen Eustáquio . Record sabe que nas últimas horas os leões e os flavienses voltaram à mesa das negociações e que o processo, ainda que não esteja resolvido, encontra-se mais perto da sua conclusão.Bom dia! Acompanhe aqui todas as movimentações relacionadas com o mercado.