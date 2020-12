9h49 - Paul Pogba quer deixar o Manchester United e isso pode acontecer já neste mercado de inverno.





9h43 - O não vai melhorar a proposta porEste é um dado assente no pensamento dos responsáveis da SAD encarnada, que esperam pelas eleições do Santos para poder negociar diretamente com a nova direção do emblema do Peixe, não dependendo assim de qualquer parecer para aprovar a negociação9h41 - vai deixar de ser o treinador do. Segundo as informações recolhidas por Record, a decisão dos responsáveis dos axadrezados está tomada e a saída será oficializada hoje. O técnico, de 37 anos, chegou esta época ao Bessa num contrato válido por duas temporadas.9h35 -disse basta. O central do Santos pretendido peloesteve segunda-feira no centro de treinos do emblema brasileiro mas recusou-se a treinar, alegando falta de condições psicológicas para o efeito após ver a saída para a Luz recusada. Esta tomada de posição " apanhou o Santos de surpresa ".9h20 - A despedida dedo Shanghai SIPG colocou alguns clubes em alerta e um deles é o. Segundo a imprensa brasileira, o Verdão gostava de 'oferecer' o avançado, de 34 anos, a Abel Ferreira, mas sabe que há muitos interessados, incluindo o FC Porto.9h10 - Não está fácil aoconseguir a desejada contratação deem janeiro. A possibilidade de o negócio, tal como pretendem os azuis e brancos, vir a concretizar-se no próximo mês não está afastada, mas o Grémio continua irredutível relativamente ao momento da operação.9h00 - O próximo passo dena sua carreira vai ser conhecido muito em breve. O brasileiro, de 34 anos, deu ontem por terminada a sua passagem pelo Shanghai SIPG, do campeonato chinês – ver mais informação na página seguinte –, e irá agora tomar uma decisão sobre o seu futuro. Segundo as informações recolhidas por Record, o FC Porto já apresentou ao Incrível a sua proposta para o fazer regressar a casa na janela do mercado do próximo mês, mas não está sozinho na corrida, bem pelo contrário.A três semanas reabertura de mercado, já começa a haver muitas movimentações. Acompanhe aqui ao minuto. Tenha um bom feriado.