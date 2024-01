Mercado Record by ESC Online: acompanhe as emissões em direto ao longo de todo o dia

Como é habitual, o último dia do mercado de transferências em Portugal reserva sempre muito entusiasmo e algumas surpresas e, por esse motivo,irá acompanhar, com algumas transmissões em direto ao longo do desta quarta-feira, todas essas novidades. Além da emissão que já realizámos pelas 10h30 - que poderá acompanhar aqui -, estaremos novamente em direto pelas 14h00, 19h30, 22h00 e 00h15, sendo que este último horário servirá para realizarmos um apanhado de tudo o que aconteceu ao longo do dia. Não perca!