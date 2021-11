há 38 min 09:25

Alemães dão conta de que Witsel recusou renovar com o Dortmund e pode reforçar Juventus já em janeiro



Lusa/EPA

Axel Witsel recusou uma proposta de renovação por parte do Borussia Dortmund e pode rumar à Juventus, que tem mostrado interesse no jogador belga, já em janeiro, como dão conta os alemães do 'Sport1'. Ainda assim, o emblema germânico terá de aceitar uma oferta mais baixa pelo médio, de 32 anos, ex-Benfica, para que não corra o risco de o ver sair a custo zero no final da presente temporada.