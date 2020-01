Santa Clara empresta Malick Evouna ao Nacional

O jogador Malick Evouna vai jogar até final da época no Nacional por empréstimo do Santa Clara anunciou esta sexta-feira o clube açoriano.





"A Santa Clara Açores Futebol, S.A.D informa que chegou a acordo com o CD Nacional para a cedência, a título temporário, do passe do atleta Malick Evouna até ao final da temporada", anunciou o clube açoriano em nota de imprensa.O avançado não era opção para o treinador do Santa Clara João Henriques e vai representar até final da época o clube madeirense, atual segundo classificado da 2.ª Liga com 33 pontos, menos um do que o líder Farense. Na nota de imprensa, o Nacional destaca que o avançado já realizou 23 jogos e marcou 12 golos ao serviço da seleção do Gabão e que irá utilizar a camisola com o número 18.O atleta de 27 anos cumpriu seis jogos na época passada, ao passo que na presente temporada apenas vestiu a camisola do clube açoriano por três vezes. O jogador gabonense chegou aos Açores na temporada 2018/19, proveniente do Konyaspor, da Turquia.Além da equipa turca, Evouna passou pelo Tianjin Teda, da China, pelo Al-Ahly, do Egito, pelo WAC, de Marrocos e pelo Mounana e Cercle Mbéri, ambos do Gabão. Esta é a quinta saída do plantel do Santa Clara neste mercado de inverno, após Stephens ter saído para o CD Universitário (Panamá), Pablo Lima ter sido emprestado ao Guarani (Brasil), João Lopes ter regressado à Portuguesa (Brasil) e Bruno Lamas ter sido emprestado ao Kasdaskascap (Emirados Árabes Unidos).Os açorianos são os atuais 14º classificados da Liga NOS com 17 pontos e jogam no próximo Domingo frente ao Famalicão no início da segunda volta do principal campeonato português.